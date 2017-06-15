上合组织总部举行升旗仪式 升起印度和巴基斯坦国旗

哈通社北京 - 6月15日是上海合作组织成立16周年纪念日。

上合组织总部15日为新加入组织的两个成员国印度和巴基斯坦举行隆重的升旗仪式。



据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，在各自庄严地国歌声中，印度和巴基斯坦国际徐徐升起。



从此，在上合组织的旗帜周围，以"上海精神"团结在一起的8个成员国的国旗将迎风飘扬。



中国外交部部长助理孔铉佑、上合组织秘书长拉希德•阿利莫夫、上合组织各成员国驻华使节、上合组织观察员国及合作国家代表、上合组织秘书处代表及各媒体记者出席了当天的升旗仪式。



主持升旗仪式的上合秘书长阿利莫夫在讲话中表示， 6月9日，上合组织在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的峰会上通过了关于接纳印度和巴基斯坦为本组织正式成员国的历史性决定。



阿利莫夫指出，任何单个国家或组织都难以独自解决当今各种尖锐的问题。当和平继续遭遇新威胁和新挑战时，上合组织的成员们应坚定地团结在一起，维护地区的和平、稳定、发展与繁荣。



值得一提的是，印度和巴基斯坦的加入不仅使上合组织成为世界上人口最多、面积最大的地区合作组织，也将为上合组织经贸合作发展提供更大规模的市场和新动力。

在安全和经济的双重驱动下，上海合作组织快速发展，成为欧亚大陆的"稳定器"。

随着印度和巴基斯坦两个新成员国的加入，上合组织将迎来前所未有的发展空间和合作潜力。





【编译：木合塔尔·木拉提】