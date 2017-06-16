纳扎尔巴耶夫总统建议建立国际统一货币

哈通社阿斯塔纳 - 是时候认真考虑建立国际统一结算体系这个问题了。

在6月16日的阿斯塔纳经济论坛全体会议上，纳扎尔巴耶夫总统做出了这样的表述。



"国际金融结构转型的时机已经成熟，是时候开始着手考虑逐步建立国际统一结算体系这一问题了。这将促使国际社会摆脱货币战争、消除骗局和经贸活动中的失误所造成损失，为降低市场的波动提供可能。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，货币应该是普通的、服务于使用者的工具。



总统称，考虑到价值互联网（区块链）等数字化技术的发展，以加密货币为基础建立国际统一结算体系，未尝不是一个可以考虑的选择。



总统认为，这种货币不能使抽象的概念，而应该有着具象事物的支持。这一国际性货币应得到全球的认可，因此需要更多国家的参与。



总统强调，这也是其提出G-Global构想的原因之一。



纳扎尔巴耶夫总统表示，国际货币可遵循央行货币建立规则，通过在联合国框架下建立委员会来实现。



值得一提的是， G-Global构想是纳扎尔巴耶夫总统于2012年在第五届阿斯塔纳经济论坛上提出的。其核心内容包括五项基本原则："进化而非革命"、"公正、平等与协商"、"全球包容和互信"、"全球透明"和""建设性的多极化"。



【编译：木合塔尔·木拉提】