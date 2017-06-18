塔吉克斯坦姑娘讲述和乌兹别克斯坦小伙的跨国恋

哈通社阿斯塔纳 -- 乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦卫星通讯社日前联合开展了一个专题节目，名为"塔吉克人和乌兹别克人-永远的兄弟"，如今在网上已经得到了很多积极的反馈。很多网友向节目分享了自己的故事。其中，一位来自塔吉克斯坦苦盏市的塔季亚娜•莫恰诺娃讲述了自己的爱情故事。

塔季亚娜说："2003年，我在苦盏的一家纺织公司担任生产会计师，也正是在这里遇见了我现在的丈夫，他当时是车间主任，从乌兹别克斯坦来塔吉克斯坦出差。"

她说，纺织厂的员工不多，但员工之间的关系都很和谐，互帮互助，经常共享午餐，渐渐地，她和现在的丈夫擦出了爱情的火花，虽然她的国籍是乌兹别克斯坦，但最终于2003年与他的塔吉克斯坦丈夫进行了登记，结了婚。

塔季亚娜说："在那之后，我们必须克服许多困难才能在一起，丈夫的签证一过期，他就必须离开，而我是只能留在塔吉克斯坦，等待乌兹别克斯坦方面发来邀请函。经过了八个月的漫长等待后，我终于第一次来到了塔什干。"

塔季亚娜深有感触地说；"那段时间真的很艰难，但我的丈夫一直在安慰我，给了我信心，让我鼓起勇气克服一切困难。"

据乌兹别克斯坦卫星网报道，到了塔什干后，因为没有永久居住证，塔季亚娜的工作成了问题。她回忆说："那段艰难的时光我永远也忘不了，我曾在咖啡厅干过兼职，维修过房屋。终于在2006年，在乌兹别克斯坦落户，我当时兴奋极了！"

拿到居住证，就意味着，我可以得到一份长期的工作。自那时起，我们的生活才慢慢步入正轨。但是，她只拿到了居住证，却不能成为乌兹别克斯坦公民，但即使这样，也阻碍不了他们的幸福。

塔季亚娜说："虽然直到现在，我们还是不同的国籍，但是我们在一起已经14年了。有时回想起那段艰难的岁月，当时真的想抛弃一切，一走了之，但是我们还是坚持下来了，克服了所有困难。"

如今，塔季亚娜的亲戚还住在苦盏，她偶尔会去看望他们，要知道，她既拥有乌兹别克斯坦居住证，又是塔吉克斯坦公民，要通过两国边境是完全没有问题的。

塔季亚娜补充说道:"我在苦盏出生并长大，我们从来不在意我们的朋友是什么国籍。直到现在，那里还生活着很多塔吉克斯坦人和乌兹别克斯坦人，我也知道很多家庭中，父亲是塔吉克斯坦人，母亲是乌兹别克斯坦人，他们在一起生活了一辈子，还有了自己的孩子。我认为，如果我们乌兹别克斯坦人和塔吉克斯坦人，少去关注一些政治因素，更多地凭良心生活，多做善事，那么我们永远是一家人。"

塔季亚娜希望并相信，乌塔两国终有一天会废除签证，世代睦邻友好。

【编辑：木合塔尔·木拉提】