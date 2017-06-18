塔吉克斯坦姑娘讲述和乌兹别克斯坦小伙的跨国恋
塔季亚娜说："2003年，我在苦盏的一家纺织公司担任生产会计师，也正是在这里遇见了我现在的丈夫，他当时是车间主任，从乌兹别克斯坦来塔吉克斯坦出差。"
她说，纺织厂的员工不多，但员工之间的关系都很和谐，互帮互助，经常共享午餐，渐渐地，她和现在的丈夫擦出了爱情的火花，虽然她的国籍是乌兹别克斯坦，但最终于2003年与他的塔吉克斯坦丈夫进行了登记，结了婚。
塔季亚娜说："在那之后，我们必须克服许多困难才能在一起，丈夫的签证一过期，他就必须离开，而我是只能留在塔吉克斯坦，等待乌兹别克斯坦方面发来邀请函。经过了八个月的漫长等待后，我终于第一次来到了塔什干。"
塔季亚娜深有感触地说；"那段时间真的很艰难，但我的丈夫一直在安慰我，给了我信心，让我鼓起勇气克服一切困难。"
据乌兹别克斯坦卫星网报道，到了塔什干后，因为没有永久居住证，塔季亚娜的工作成了问题。她回忆说："那段艰难的时光我永远也忘不了，我曾在咖啡厅干过兼职，维修过房屋。终于在2006年，在乌兹别克斯坦落户，我当时兴奋极了！"
拿到居住证，就意味着，我可以得到一份长期的工作。自那时起，我们的生活才慢慢步入正轨。但是，她只拿到了居住证，却不能成为乌兹别克斯坦公民，但即使这样，也阻碍不了他们的幸福。
塔季亚娜说："虽然直到现在，我们还是不同的国籍，但是我们在一起已经14年了。有时回想起那段艰难的岁月，当时真的想抛弃一切，一走了之，但是我们还是坚持下来了，克服了所有困难。"
如今，塔季亚娜的亲戚还住在苦盏，她偶尔会去看望他们，要知道，她既拥有乌兹别克斯坦居住证，又是塔吉克斯坦公民，要通过两国边境是完全没有问题的。
塔季亚娜补充说道:"我在苦盏出生并长大，我们从来不在意我们的朋友是什么国籍。直到现在，那里还生活着很多塔吉克斯坦人和乌兹别克斯坦人，我也知道很多家庭中，父亲是塔吉克斯坦人，母亲是乌兹别克斯坦人，他们在一起生活了一辈子，还有了自己的孩子。我认为，如果我们乌兹别克斯坦人和塔吉克斯坦人，少去关注一些政治因素，更多地凭良心生活，多做善事，那么我们永远是一家人。"
塔季亚娜希望并相信，乌塔两国终有一天会废除签证，世代睦邻友好。
【编辑：木合塔尔·木拉提】