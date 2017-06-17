亚投行第二届年会在韩国济州岛开幕

哈通社阿斯塔纳 —— 据人民网消息，为期3天的亚洲基础设施投资银行（亚投行）第二届理事会年会16日在韩国济州岛拉开帷幕。来自77个成员国的代表、国际机构负责人、商业界代表、媒体等共2000余人出席会议。

消息称，韩国总统文在寅出席会议并发表讲话。



文在寅表示，今后20年间，亚洲地区发展中国家的基础设施投资需求年均将达1.7万亿美元。鉴于基础设施投资需求高及各国财政能力自2008年金融危机来持续下滑等情况，旨在为亚洲地区基础设施建设提供扶持的亚投行在其中所扮演的角色十分重要。



亚投行行长金立群致辞中表示，亚洲国家面临新的复杂挑战，如城镇化快速发展、基础设施缺口大、气候变化和环境恶化等。应对这些挑战，很难由任何一个国家或机构单独承担。亚投行将通过投资基础设施和其他生产部门，支持经济和社会发展，帮助应对这些挑战。

他表示，亚投行自成立至今，取得了诸多成果。其发展始终秉承着"精干、廉洁和绿色"原则。未来亚投行将继续加强自身机构建设，继续努力为基础设施的建设贡献力量。努力使亚投行这一21世纪发展机构，以负责、高效的工作作风，达成更多成果。



据了解，这是亚投行自发起成立后，首次在中国以外地区举办年会。本届年会的主题为"可持续基础设施"，共设4个分组会议主要讨论第4次产业革命、亚洲新再生能源、基础设施投资机构的角色分担、为促进亚洲基础设施投资的伙伴关系等问题。



据悉，15日，亚投行董事会批准总金额为3.24亿美元的3个投资项目，其中向印度基础设施基金提供1.5亿美元的股权投资，为亚投行首个股权投资项目。16日，亚投行宣布其理事会已批准阿根廷、马达加斯加和汤加加入亚投行，至此成员总数扩至80个。



【编辑：小穆】