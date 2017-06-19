哈萨克老奶奶组合唱团登上中国央视大舞台

哈通社阿斯塔纳 -- 据中新网报道，由来自中国新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区的哈萨克族老奶奶组成的“小天鹅合唱团”，日前登上了中国CCTV《出彩中国人》节目的大舞台，并以优美的歌声和浓郁的民族风情表演，赢得了现场观众和众多网民的欢迎。





据悉，"小天鹅合唱团"八位成员的平均年龄65岁以上，年纪最大的已有75岁。

当评委问及为何将合唱团取名为"小天鹅"时，奶奶们说："哈萨克最美丽最漂亮的(姑娘)叫小天鹅，我们年轻的时候都是小天鹅。"





老奶奶们虽然年老，她们的声音却依旧纯净高亢，评委称赞："仿佛是童声合唱团那种质感。"

合唱团来自中国新疆塔城地区托里县，几位奶奶年轻时的职业是走乡串户的村医、在希望小学教书的教师、放牧的牧民以及普通职工，退休后，对音乐和舞蹈的热爱令她们聚在一起。



几位奶奶在台上用哈萨克语演唱了传统民歌《打羊毛》，淳朴歌声尽显原生态质感，嘹亮的嗓音仿佛天籁般动人。

奶奶们手拿打羊毛的器具，表演舞蹈，展示了生活在新疆塔城地区的人民，快乐地剪下羊毛，并一步步制作成羊毛毯的过程。



对于哈萨克民族来说，羊毛无比重要，打羊毛也是当地主要的生活场景。

出色的表演令"小天鹅合唱团"顺利通过了评委们的考核，其表演过程的视频影像也在中国互联网上大量传播，受到了网友们的热评和称赞。



【编辑：木合塔尔·木拉提】