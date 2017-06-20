哈萨克斯坦重量级拳王舒门诺夫宣布退役

哈通社阿斯塔纳 -- WBA重量级世界拳王贝布特∙舒门诺夫（17-2，11 КО）19日宣布退役，正式结束职业拳击生涯。

贝布特·阿穆尔汗吾勒·舒门诺夫于1983年8月19日出生在南哈州奇姆肯特市。2004年摘得亚锦赛金牌，并代表哈萨克斯坦出征雅典奥运会。

2007年，贝布特正式转入职业拳坛，并在次重量级级别获得WBA超级和IBO拳王头衔。

2014年，舒门诺夫不敌拳坛传奇人物伯纳德·霍普金斯，失去次重量级所有拳王头衔，升级到重量级。

舒门诺夫在重量级仅用三场比赛获得该级别的WBA世界拳王金腰带。其中一场比赛是卫冕战。



2017年，WBA指定贝布特于今年2月中旬对阵古巴WBA次重量级临时世界冠军优尼尔•多尔提克斯（21-0，20 KO）。但是由于对手的种种原因比赛一直拖延。今年5月份，贝布特团队宣布在训练过程中严重受伤，正在接受治疗。

6月19日，WBA公布所有级别最新排名，并决定舒门诺夫的重量级世界拳王头衔让给优尼尔•多尔提克斯。随后贝布特团队发布消息称，由于伤势严重影响他的视力，舒门诺夫只能结束职业生涯，选择退役。

【编译：小穆】