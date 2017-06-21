国铁总裁会见国外铁路管理局和交通物流公司高层 商讨物流合作发展

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克斯坦国家铁路股份公司消息，在阿斯塔纳经济论坛和"新丝绸之路"国际交通物流商业论坛框架下，哈国铁总裁哈纳特•阿勒普斯巴耶夫日前同一系列铁路管理局负责人和交通物流公司领导举行了双边会晤。

在同中国远洋控股股份有限公司副总经理叶伟伦（音译）、连云港港口集团总裁朱向阳举行会谈时，双方就"哈萨克斯坦-中国欧亚大陆桥"相关事宜、"连云港市哈萨克斯坦-中国国际物流企业"和哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司合作发展深入交换意见。



阿勒普斯巴耶夫同上述人员就"霍尔果斯-东大门"自由经济区和中国远洋控股股份有限公司提出的全球物流服务利用交换意见，并就哈方提出的利用连云港和霍尔果斯-东大门无水港提升货运流量相关事宜深入探讨。



当日，中国成都市口岸与物流办公室主任陈仲维和阿塞拜疆、格鲁吉亚铁路管理局局长古尔巴诺夫、巴赫塔泽举行会谈，就中亚、伊朗、土耳其、欧洲等路线上的集装箱货物运输事宜交换意见。



目前成都至欧洲（罗兹、纽伦堡、蒂尔堡）列车班列逐渐增长。2017年前4个月，成都往返欧洲列车班列次数达241次，而在2016年同期班列次数仅达45次。



此外，哈国铁总裁还同伊朗铁路管理局副总裁穆罕默德、俄罗斯Coalco Development董事会主席Dragonov、伊朗航运公司总裁萨耶迪举行会晤。



【编译：昂哈尔】