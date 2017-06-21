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    总统驾驶电动车游览世博园

    12:40, 21 六月 2017
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    哈通社阿斯塔纳 - 总统府新闻局官方推特发布了一段有关总统近期活动的视频。

    从视频中可以看到，纳扎尔巴耶夫总统日前同芬兰总统绍利•尼尼斯托一同出席2017阿斯塔纳世博会芬兰日文化活动开幕式期间，亲自驾驶电动车游览世博园区，向尼尼斯托介绍世博园相关情况。 

    Мемлекет басшысы Финляндияның ұлттық павильонының ашылуында электрокарды жүргізіп, Финляндия Республикасының Президенті С.Ниинистёге «Астана ЭКСПО-2017» көрме кешенінің аумағын аралап көрсетті В ходе открытия национального павильона Финляндии Глава государства лично сел за руль электрокара и провел небольшую экскурсию для Президента Финляндской Республики С.Ниинистё по территории выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017"

    AkordaPress (@akordapress) 分享的帖子 · 2017-06-20，22:13 PDT

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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    总统 黄金储备
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