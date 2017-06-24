印度要为本就火爆的比特币加一把火

哈通社/阿斯塔纳/6月24日 -- 据CNBC India报道，印度政府委员会已经作出了支持监管比特币的决议，目前正在建立一个专责小组。该小组将建立各种监管框架，目的是使比特币在短期内完全合法化。

印度比特币交易所市场占到全球比特币兑美元交易量的11%，仅排在美国和日本之后。

在过去的三年间，尽管印度的数字货币行业和市场缺乏自上而下的法律规范，但Zebpay、Coinsecure和Unocoin(印度最大的三家比特币交易所)一直在按照反洗钱规范进行自我监管。

比特币曾饱受印度政界人士的诟病，印度执政党印度人民党国会议员Kirit Somaiya今年3月曾批评比特币只是存在于假想意识中，其整体运行结构有点类似于"庞氏骗局"。

然而，印度比特币行业的努力和全球数字加密货币市场的繁荣，使得印度政府开始重视这一行业。4月份，印度财政部宣布将建立一个数字货币的委员会，积极探索比特币的法律地位，慎重考虑监管加密货币市场的可行性，为这些为维持行业规范付出了大量努力的比特币交易所提供一个公平竞争的环境。

今年4月份，印度最大比特币交易所之一Coinsecure首席执行官Mohit Kalra在采访中表示印度政府最终决定认真看待比特币并且正在考虑监管这个市场的可能性。

【编辑：木合塔尔·木拉提】