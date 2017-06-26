俄罗斯世界杯期间将设立“中国之家”

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 -- 中国盛开体育公司副总裁郑来表示，2018年俄罗斯世界杯期间，将联合俄罗斯世界杯组委会官方推广公司Eventica在莫斯科设立"中国之家"，为所有希望了解中国及其历史文化的朋友敞开大门。公司周三在2017年联合会杯期间停泊在莫斯科河的双层甲板船FootBoat上进行了相关项目推介。

腾迅体育传媒总监赵宇向俄罗斯卫星通讯社表示，足球在中国的受欢迎程度迅速飙升。

赵宇表示，目前全球有100多个国家转播中超联赛，转播费用超数十亿欧元。

比赛越来越好看，去年中超联赛的现场观众人数平均达到2.5万人次。为将中超联赛提升至国际水平，我们不仅引入知名球员，还邀请国际级的教练和专家。例如，世界闻名的马尔切洛·里皮现任中国男足主教练。可以指出，里皮上任以来，我们队已取得很大进步。我们的目标是闯入主要国际赛事的决赛阶段，得到广大中国球迷的关注。但即使实现不了，我们也一定会继续在中国推广和普及足球。

第21届世界杯足球赛将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行，届时全球优秀球员和广大球迷都将汇聚该国11个举办城市。