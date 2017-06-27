外媒称多国用户选择在社交软件上看新闻

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 据外媒报道，2014年10月，扎克伯格花了190亿美元天价让WhatsApp加入Facebook大家庭。现在看来，当时扎克伯格真是捡了个大便宜，只用了两年半的时间，WhatsApp就在许多市场超越Facebook成了用户的主要新闻来源。

近日，路透社新闻学研究所对36个国家和地区的7.1万名用户进行了一项民调，结果显示有超过18个国家和地区的用户对Facebook这个新闻源的依赖度都在降低。虽然依赖度有所下滑，但整体来看依然有47%的受访者表示他们会上Facebook了解国际和国家大事。虽然与其相比WhatsApp的死忠粉只有15%，但在马来西亚、巴西和智利（分别为51%、46%和39%）等多个国家和地区，其占有率都超越了Facebook。

除此之外，这项调查还得出了许多有价值的数据。举例来说，在美国，与2013年相比，以印刷媒体为主要新闻来源的人下降了一半。同时，无论哪个国家，用户年龄都成了新闻来源的重要分水岭：18-24岁的年轻人群中，有33%都靠社交网络来看新闻，新闻网站排在第二位，占比为31%，而电视和报纸比例分别为24%和5%。与其相比，55岁以上人群有51%都选择在电视上看新闻，新闻网站占比为28%，报纸则为11%，在社交网络上看新闻的用户只有7%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】