《纳扎尔巴耶夫文集》首发仪式在中国首都北京举行

哈通社/北京/6月30日 - 由哈萨克斯坦共和国驻华大使馆和中国社科院共同举办的《纳扎尔巴耶夫文集》首发仪式，当地时间29日上午在中国首都北京举行。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、中国外交部欧亚司司长孙霖江、中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长李永全、中国人民出版社社长助理李春生出席活动并发表讲话。



此外，上合组织秘书长阿利莫夫、土库曼斯坦驻华大使齐娜尔•鲁斯塔莫娃以及其它驻华使馆使节、中石油公司代表参加了本次活动。







沙赫拉特•努雷舍夫大使在致辞中说，本书发布于哈中建交25周年之际，正值哈中关系步入全面战略伙伴关系的新阶段，本书有助于中国读者获取更多关于哈萨克斯坦、其领袖以及国家进一步发展计划的信息。与此同时，最近在哈萨克斯坦发布的中国国家主席习近平关于治国理政的书籍能够有助于哈萨克斯坦人民更好地理解中国国家政策和正在实施的改革的涵义和重要性。今年六月八日，两国元首在阿斯塔纳互赠这两本书籍，成为哈萨克斯坦和中国相互尊重和继续加强睦邻友好愿望的见证。







该书主编李永全所长指出，哈萨克斯坦的"光明大道"新经济政策和"一带一路"倡议和谐互补，该书的编纂是为了增进中哈两国人民的了解，因此编委会成员将此书作为经典来著，该书的翻译水平和编辑水平达到了国内最高水准。





据悉，该书由中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所、中国石油天然气集团哈萨克斯坦公司、哈萨克斯坦首任总统图书馆和哈萨克斯坦共和国驻华大使馆共同合作，收集整理并翻译纳扎尔巴耶夫总统的有关文献资料，由人民出版社出版发行。





该书收录了纳扎尔巴耶夫总统在领导哈萨克斯坦人民建设独立主权国家、发展民族经济、扩大国际交往，以及发展中哈关系方面具有代表性的文章、演讲和国情咨文，为中国人民更多地了解哈萨克斯坦总统提供了重要文献。



【编辑：木合塔尔·木拉提】