迪玛希个人专场音乐会的五大特色

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 - 哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮在阿斯塔纳举行的首场个人演唱会结束已有3天，但其带来的舆论热度依然不减。

这场在2017阿斯塔纳世博会框架下，与6月27日于阿斯塔纳竞技场举行的演唱会"Bastau"究竟有什么特色，如此吸引公众？



哈萨克斯坦社交网站Massaget.kz对此进行了调查和分析，并总结出了5大特点。



该网站总结的5大特点如下：



1.迪玛希令"阿斯塔纳竞技场"自建成至今首次实现"全场爆满"。前来观看迪玛希专场晚会的观众人数超过3万，其中60%来自国内，40%来自国外，全场座无虚席。



2.歌唱艺术对歌者有着严格的要求，假唱行为一项令人不齿。而这场晚会上，迪玛希带来了100%的原声演唱，声音震撼动人。



3.晚会上首次出现了正规化的粉丝俱乐部联合会，并承担起了大量重要的组织性工作，其中颇为引人注目的包括Dimash&Dostar, DimashdearsEurasianFanclub, 等。



4.参加晚会的粉丝团队不仅来自哈萨克斯坦，也来自世界各个国家。外国粉丝数量较多的国家包括：中国、俄罗斯、法国、加拿大、日本、印度尼西亚甚至大洋彼岸的美国。



5.在这场由专业团队策划和组织的晚会上，迪玛希不仅为粉丝们演唱了歌曲，还秀出了大段精彩的舞蹈表演。



【编译：木合塔尔·木拉提】