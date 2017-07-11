研究：一天三杯咖啡或可延年益寿

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 —— 据外媒消息，欧美两项大型研究显示，喝咖啡可能降低死亡风险，让人们延年益寿。不过，专家提醒，这两项研究无法证实，咖啡是促使许多爱喝这种饮料的人较为长寿的真正原因。

第一项研究由国际癌症研究机构和英国帝国理工学院研究员联合开展。他们利用欧洲癌症与营养前瞻性调查中对欧洲十国超过52万人长达16年的随访数据，比较了喝咖啡者与不喝咖啡者的死亡率。这是迄今参与人数最多的喝咖啡健康影响研究。

研究结果显示，多喝咖啡与低死亡率之间存在关联，每天喝三杯及以上咖啡的人死亡率降低最为明显。而且，多喝咖啡的人较少死于循环系统疾病和消化道疾病。



在第二项研究中，美国南加州大学研究人员利用多种族队列研究的数据分析喝咖啡对不同种族人群的健康影响。

多种族队列研究对18万5000个美国人的健康情况进行了16年的跟踪调查，其中包括非裔、日裔、拉丁裔、夏威夷原住民和白人。

研究结果发现，喝咖啡者死于心脏病、癌症、中风、糖尿病、呼吸系统疾病和肾病等疾病的风险较低。这种益处对不同种族人群均适用，对正常咖啡与去咖啡因咖啡也均适用。

研究员指出，由于不同种族人群的生活方式和疾病风险不同，喝咖啡能降低不同种族人群的死亡风险这一发现具有重要意义。

美国《内科学纪事》杂志配发的评论文章说，咖啡的保护作用从生物学上看是合理的。咖啡中的多酚和其他生物活性物质具有抗氧化作用，与降低胰岛素抵抗和炎症等相关。不过，这些益处不是来自咖啡因。

该评论强调，尽管建议人们喝咖啡以降低死亡率或预防慢性疾病还为时过早，但成年人每天喝三到五杯咖啡，或者每天摄入咖啡因多达400毫克，对健康可能不会有不利影响，因而能被纳入健康饮食的一部分。

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