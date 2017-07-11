研究：人体铁含量或与心脏病风险相关

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 -- 英国帝国理工学院周一（10日）发布的一项研究显示，体内铁含量较低的人，患冠状动脉粥样硬化性心脏病的风险可能更高。

冠状动脉粥样硬化性心脏病常被称为"冠心病"，主要指冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病。

新华社报道，来自帝国理工学院以及伦敦大学学院的学者利用此前多项大型研究积累的大量基因数据进行对比研究，以便找到人体铁含量与心脏病之间是否存在关联。他们将主要目光放在了单核苷酸多态性这一指标上。



单核苷酸多态性主要是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的DNA（脱氧核糖核酸）序列多态性。它是人类可遗传的变异中最常见的一种。单核苷酸多态性能影响一个人体内的铁含量。因此研究人员将其作为一个重要指标来判断这种营养元素的水平。

据这份刊登在期刊《动脉硬化、血栓和血管生物学》上的报告介绍，研究团队发现根据单核苷酸多态性判断出体内铁含量较高的人，患冠心病的风险相对较低。

该报告作者之一、帝国理工学院学者吉尔说，这一研究结果尽管展示了人体内含铁量和冠心病的关系，但这并不意味着简单地提高体内铁的水平就能降低这种疾病的风险，"我们这项研究展示的是一种此前未知的潜在治疗靶点"。

研究团队表示，下一步他们将利用随机的对照试验来验证这一研究结果。