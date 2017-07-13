研究：改善饮食习惯或能延长寿命

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 —— 美国一项研究显示，只要能在饮食方面有一点小小改善，选择较健康的食物，就可能提升长寿的机会。

法新社报道，这项刊登在《新英格兰医学期刊》的报告，首度证明改善饮食品质十几年以上，与降低心血管疾病死亡率有关。

哈佛大学研究人员追踪近7万4000名卫生专业人员的膳食改变，让他们以四年为单位记录自己的饮食习惯。



研究人员使用一套膳食品质评分系统，去评估他们在饮食上作了多少改善。

举例来说，只是把一份红肉或加工肉品，改成每天一份坚果或豆类，就可达成20%的提升。

如此进行12年之后，那些比他们一开始参与研究时吃得稍微好一点的人，在接下来12年过早死亡的机率减少8%到17%。他们主要是透过摄取更多全谷类、水果、蔬菜与富含脂肪的鱼肉，来改善饮食。

而这段时期饮食变差的人，未来12年内死亡的风险则提高约6%到12%。

该研究的资深作者说："我们的研究结果凸显改善膳食品质对健康长期的好处，它强调整体饮食模式的改善，而非个别食物或营养。"

他还说："健康的饮食模式可依个人食物、文化偏好与健康状况不同，而采取不同作法。"