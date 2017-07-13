欧亚开发银行建议欧亚经济联盟国家实行浮动汇率政策

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 -- 据国际文传电讯社消息，欧亚开发银行一体化研究中心近期发布《2014-2015年欧亚经济联盟汇率变化：分析与建议》报告，其中指出，实行浮动汇率政策将会极大提高区域经济的稳定性。

报告认为，浮动汇率政策是当前形势下最好的策略，可最大降低外部宏观经济冲击所带来的负面影响。



此外，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国在实施通胀目标制政策时，部分盯住卢布将是有效措施，这样一来，双边汇率才不会过度偏离。



研究人员强调，欧亚经济联盟国家实行浮动汇率政策已带来明显的成效，双边汇率保持了相对稳定，同时对双边贸易也产生了积极影响，1-4月份联盟国家双边贸易额同比上涨27.5%。

报告分析指出，2014-2015年，正是由于欧亚经济联盟国家采取了不同的货币政策，导致双边汇率出现大幅波动，加重了经济危机程度，影响了双边贸易。未来，欧亚经济联盟国家货币政策领域的协调将有助于减轻本币的剧烈浮动，其中包括通胀率、国家债务和财政赤字水平及其他标准的施行。



作为货币和外汇政策调节的中期策略，报告从两个方面提出建议，一是探讨在欧亚经济联盟框架下建立区域支付体系的可能性。这将有助于扩大本币在双边贸易中的使用，降低外汇市场操作产生的费用；二是创建监控手段，动态观察本币兑换汇率同联盟平均指标之间的变化，由此可得出联盟成员国的相对出口竞争力信息。