全球变暖将增加飞机起飞难度

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 —— 美国哥伦比亚大学与美国宇航局（NASA）的团队日前发布研究成果称，如果全球变暖导致气温继续上升，到本世纪后半期可能对飞机的运输能力造成影响。据悉，原因是气温上升会使空气膨胀、密度减小，导致飞机难以获得起飞所需的升力。

共同社报道，据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）估算，作为全球变暖气温上升最严重的情况，到2100年气温将较目前上升4摄氏度以上。在这一情况下，本世纪后半期一天中气温最高时段起飞的飞机中，将有一至三成不得不削减0.5%至4%的载重量。

据悉，一架载客约160人的小型波音737客机削减0.5%载重，相当于3名乘客的份量。



美国媒体称，亚利桑那州菲尼克斯机场已出现类似情况，今年6月该机场因担心酷暑造成升力不足，2天总计取消50多架航班起降，全球变暖的影响已开始显现。

该团队围绕全球变暖对飞行的影响，对全球19座主要机场及5种常见客机进行了调查。结果发现，具备跑道较短、海拔较高、气温易升高等条件的机场更易受到影响。从机型来看，越大的客机越易受影响。

据悉，大型波音777客机利用被沙漠环绕的菲尼克斯机场时，甚至会出现需削减逾18%载重的情况。