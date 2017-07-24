媒体：新加坡企业有望在哈萨克斯坦开拓商机

哈通社/阿斯塔纳/7月24日 -- 据新加坡媒体联合早报网24日报道，哈萨克斯坦是新加坡在中亚最大的贸易伙伴。

据报道，阿斯塔纳世博会新加坡国家馆主题为"小城市·大创意"。该国国展馆同时组织了包括七个工作坊的"能力建设计划"。

通过参与世博会，新加坡能源业者和专家对哈萨克斯坦的能源市场和商机有了进一步的了解。

Red Dot Power Pte Ltd创办人希尔歇在接受《联合早报》访问时说："我们今年6月到访哈萨克斯坦，确认了当地市场的需求回应、太阳能仓储解决方案和微电网项目，还成功物色到有潜能的商业伙伴。我们和母公司vTrium Energy都有意在哈萨克斯坦及其他中亚地区开拓商机。"

新加坡国立大学属下的新加坡太阳能研究所（SERIS）副总裁赖因德尔博士表示，哈萨克斯坦拥有丰富的能源资源，尤其是煤、油和燃气，全国能源供应由化石燃料供应。放眼未来，哈萨克斯坦有意发展可再生能源，尤其是风力和太阳能。据了解，相关政府机构已评估全国的太阳能潜能，2015年安装第一个5兆瓦的太阳能光伏系统，在外资银行的支持下未来会安装更多大型的相关系统。

"我们可以和中亚区域分享太阳能科技方面的专业，尤其是太阳能光伏和太阳能热能（热水生成科技）。除了配合当地业者的需要，如太阳能电池和模块技术，我们甚至是可以根据当地气候和条件装置强化太阳能光伏系统。" 赖因德尔博士说。

【编辑：小穆】