媒体：搭“一带一路”顺风车 商家可与哈萨克斯坦伙伴合作

哈通社/阿斯塔纳/7月26日 -- 据联合早报网报道，对哈萨克斯坦进行两天正式访问的新加坡国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生25日表示，中国所倡议的"一带一路"为哈萨克斯坦提供投资和发展的潜能，新加坡商家可考虑与当地伙伴在物流等领域寻求合作机会。

"哈萨克斯坦是欧亚经济共同体和其他中亚国家的潜在门户，新加坡也致力于在本区域扮演相同角色。我们为本地和国际商家创造一个生气勃勃的生态系统，以把握东南亚经济迅速增长的机会。因此，新加坡也可成为哈萨克斯坦公司进军本区域的有利门户。"他说。



许宝琨也透露，欧亚经济联盟和新加坡之间的自由贸易协定已完成商讨，进入草拟阶段，预计今年底可签定。

许宝琨医生昨天参观了以"未来能源"为主题的"阿斯塔纳世博会"，并同哈萨克斯坦投资和发展部副部长叶尔兰•海伊若夫一同出席在世博园举行的国家馆日庆祝活动。超过350名嘉宾和参观者参与了开幕仪式和观赏来自新加坡的文化表演。

许宝琨医生在接受记者采访时说："哈萨克斯坦在中国所倡议的‘一带一路'扮演重要枢纽，新加坡在东南亚是一个重要的海上丝绸之路枢纽，两者可以进一步合作，结合‘一带一路'的各种商机。建筑、金融和物流等领域为新加坡商家提供了参与的机会，但最重要的是进一步了解这个市场，才能找到更好的契合点。"

消息称，哈萨克斯坦本身也希望吸引相关的基础建设投资，如亚洲基础设施投资银行、丝路基金和银行等。

阿斯塔纳国际金融中心资产管理发展主管雷纳特·别克图洛夫受访时表示，新加坡公司除了专注在邻近的东南亚市场，也可放眼其他区域如中亚。

他指出，中国在古丝绸之路上的重要节点霍尔果斯建成一个城市，与哈萨克斯坦阿拉木图州的霍尔果斯连接在一起。这两个新兴城市需要大量的港口和基础建设，这对新加坡商家来说或许也是一个参与"一带一路"发展的机会。

据悉，阿斯塔纳世博会从6月10日举行至9月10日，新加坡馆以"小城市·大创意"为主题，通过六个展区同世界分享新加坡为支持可持续未来发展所打造的生态环境。