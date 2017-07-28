罗马尼亚批准哈国家油气国际公司向中国华信转让股份

哈通社/阿斯塔纳/7月28日 -- 哈萨克斯坦国家石油和天然气公司27日发布新闻公报说，罗马尼亚政府已批准其向中国华信能源有限公司转让所持罗马尼亚子公司股份的协议。

此前有报道称，哈萨克斯坦国家油气公司向中国华信能源公司以6.8亿美元的价格售出该公司旗下的"哈萨克斯坦国家油气国际公司（简称：KMGI）"51%股权。



据了解，罗马尼亚The Rompetrol Group N.V.公司被哈国家油气公司收购后被改名为KazMunayGas International N.V.公司。哈油气公司通过该公司向罗马尼亚出口和加工石油进入该国市场。之后，中国企业将管理公司在这一领域的工作，而拥有49%股权的哈国家油气公司将继续管理公司在哈萨克斯坦的业务。



罗通社引用哈国家油气国际公司首席执行官然娜特·图苏普别科夫的话说，上述股权转让将为哈国家油气公司与华信能源的合作奠定坚实基础，有利于哈国家油气国际公司在欧洲乃至全球开拓新业务。哈国家油气国际公司将充分利用哈方能源资源和中方资金优势，拓展与"一带一路"项目相关的业务。

据悉，哈国家油气国际公司目前有7000多名员工，主要从事石油加工、销售和交易及油气勘探等业务。



【编辑：小穆】