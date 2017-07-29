电影"回归者"荣获欧亚国际电影节最佳影片奖

哈通社/阿斯塔纳/7月29日 -- 第十三届欧亚国际电影节28日在首都阿斯塔纳落下帷幕。国内著名演员、参赛作品代表、评审团以及众多外国影坛明星参加了颁奖典礼和闭幕式。

第十三届欧亚国际电影节共设立了8个奖项。其中，由吉尔吉斯斯坦导演阿赫坦·阿热穆胡巴特执导的电影"半人马"获得NETPAK奖以及最佳导演作品奖、俄罗斯导演鲍里斯·哈勒贝尼科夫执导的"心律失常"获得费比西奖、我国青年制作人梅尔詹·萨恩德拜的短片"狗"获得最佳短片奖和影片"又是一天"获得哈巴尔电视台特别奖。







最佳男主角奖由电影"石榴花园" （ 阿塞拜疆）男主角库班·伊斯拉莫夫获得，而最佳女主角由电影"我的幸福家庭"（格鲁吉亚）女主角亚·舒戈利亚什维利获得。越南电影"中途站"获得评审团特别奖。

本届电影节最佳电影奖由萨比特•库尔曼别科执导的影片"回归者"。电影讲述哈萨克斯坦独立后从外国回归祖国的哈萨克人经历。

值得一提的是，该影片4月曾获得伊朗晨礼国际电影节"亚洲最佳电影奖"。









据了解，我国文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒为本届电影节专程而来的好莱坞巨星约翰·马尔科维奇颁发了"特别贡献奖"。





【编译：冰山 审校：小穆】