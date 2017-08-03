阿斯塔纳将开始制定"历史圣地地图"

哈通社/阿斯塔纳/8月3日 -- 据阿斯塔纳市政府消息，3日在阿斯塔纳市政府，阿斯塔纳市副市长叶尔梅克•阿曼沙耶夫主持召开会议，讨论落实"精神文明复兴"计划相关细则。

据了解，会议内容包括在首都制定"阿斯塔纳历史圣地"地图等问题。



阿曼沙耶夫透露，首都周围发现的大量古代突厥时期遗迹都将纳入"阿斯塔纳圣地"地图当中。另外，由考古学家、历史学家、非政府部门和青年组织代表组成的工作组将深入研究历史文化遗产。



阿曼沙耶夫说："历史圣地地图的绘制，首先，可成为研究地区历史的宝贵资源；其次，可在人们之间建立爱国精神的基础；第三，将可称为首都旅游产业发展的有机组成部分。"



副市长主要强调 "精神文明复兴"计划推广工作，并列出总统署名文章中提及的主要政策方向。其中包括，波佐克古城历史遗迹研究工作、举办青年历史学家会议以及在各学府举行"故乡-精神文化复兴"主题活动等问题。



另外，会中还强调"精神文明复兴"计划框架下建立爱国主义者俱乐部和举行作家人才会议等问题。倡议工作组将由文化研究人员、历史学家、功勋社会人士、考古工作者以及有才华的年轻人组成。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】