联合国：本世纪内中亚国家人口出生率将显著下降

哈通社/阿斯塔纳/8月6日 -- 一份来自联合国的研究报告指出，中亚国家的人口出生率将在本世纪内下降一半。

目前，儿童数量指数最高的中亚国家是塔吉克斯坦(每1名妇女有3.5个孩子)，到本世纪末，1名塔吉克斯坦妇女还平均不到2个孩子(1.87个)。



统计数据显示，在中亚国家当中，塔吉克斯坦的生育率最高(平均1个妇女生育3.5个孩子)，乌兹别克斯坦最低(平均1个妇女生育2.4个孩子)。在吉尔吉斯斯坦，1个妇女平均生育3.1个孩子，土库曼斯坦-3个，哈萨克斯坦-2.7个。



中亚国家平均1个妇女生育3个孩子。



在欧洲，平均1个妇女生育1.5个孩子，这被认为是最低的。人口学家预测,对于全人类来说，到本世纪末每个妇女生育2个孩子将是常态。



到本世纪末，中亚人的寿命也将变得更长。举例来说，今年，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦居民的平均寿命是70岁(土库曼斯坦是68岁)。到本世纪中期，平均寿命将增至75-76岁，到本世纪末将增至82-83岁。



根据联合国的数据，中亚是世界上最年轻的地区之一。60岁以上的老人占总人口的比例分别为:塔吉克斯坦-6%，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦-8%，哈萨克斯坦-11%，土库曼斯坦-7%。而俄罗斯这一比例为21%，希腊-26%，葡萄牙-28%。



【编辑：木合塔尔·木拉提】