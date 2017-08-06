联合国预算中国分摊比例或将赶超日本升至第二

哈通社/阿斯塔纳/8月6日 -- 据日本共同社8月5日报道，4日从联合国会费委员会的估算获悉，2019年至2021年联合国常规预算中，日本的分摊比例跌至第三、中国升至第二的可能性很大。在维和行动(PKO)的预算分摊上，日本已于去年被中国赶超，会费方面的存在感将明显下降。日本成为联合国安理会常任理事国的难度也将增大。

常规预算的分摊比例根据各国经济实力每三年修改一次，基于国民总收入(GNI)等经济指标计算得出。发达国家分摊比重更大，发展中国家则更加减少。分摊比例最大的是美国，日本今年缴纳的会费约为2.44亿美元。日本在上世纪80年代赶超苏联后，一直维持在第二位。

根据最新的会费委员会报告，日本目前的分摊比例为9.68%，中国为7.92%。在下次预算谈判中，日本估计将跌至8.72%，而中国将反超达到10.81%。中国经济实力超过日本一事得到了反映。

分摊比例将经由联合国全体成员国谈判后，于2018年底最终决定。日本在2000年的巅峰时期分摊比例超过20%，一直基于经济规模和财政贡献等要求成为常任理事国，但近来因经济低迷，导致分摊比例下降。

PKO预算的分摊比例方面，由于常任理事国需额外增加负担，中国已赶超日本。中国政府相关人士表示，下次修改后，中国在常规预算方面也很有可能赶超日本。