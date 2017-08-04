“清新福建”倾心亮相哈萨克斯坦世博会

哈通社/阿斯塔纳/8月4日 -- "福往福来，自游自在！欢迎五洲四海的朋友来清新福建游览观光！"

8月3日，在2017年阿斯塔纳世博会午宴上，知名主持人木森•艾特江代表中国福建人民向现场所有来宾发出了最诚挚的邀请。



木森•艾特江先生以一幅幅唯美的图片，配以生动活泼的语调，带领在座嘉宾走进清新福建的山山水水，领略福建的大美风光。从碧水丹山的武夷山，到风光旖旎的厦门鼓浪屿；从历史悠久的客家土楼到瑰丽秀美的泰宁大金湖......自然风光与人文情怀，水乳交融！





清新福建的美景不仅令大家赏心悦目，也让人一见倾心，尤其是在倾听完木森•艾特江先生声情并茂的介绍后，纷纷表现出了浓厚的兴趣。



值得一提的是，世博会期间，《清新福建》旅游文化宣传片在阿斯塔纳国际机场滚动播出，播放时间为期1个月（7月15日～8月15日），这是"清新福建"首次登上海外国际机场的屏幕，向来自全世界的宾朋展示福建清新、生态、美丽的形象。



中国福建省旅游发展委员会市场开发处负责人介绍，位于东海之滨的福建，与台湾毗邻，是中国南方的生态屏障，这里峰岭耸峙、河网密布、四季温润；这里文化底蕴深厚、文风鼎盛，被誉为海滨邹鲁，同时又是海上丝绸之路的起点。同时，福建生态优势明显，旅游资源丰富。森林覆盖率高达65.95%，连续40年位居全国第一。





近年来，福建省委、省政府高度重视旅游业发展，明确将旅游业作为三大新兴产业加以培育，着力打造 "清新福建"这个旅游品牌。目前，全省拥有武夷山、泰宁大金湖、福建土楼、厦门鼓浪屿4个世界遗产，泰宁和宁德2个世界地质公园，并呈现出"世界茶乡、神奇土楼、绿色生态、庙宇朝圣、海丝纽带、台湾元素、梦幻海洋、温泉养生和多元文化"等9大独特元素。"这也是福建旅游走向世界的9大国际卖点。"这位负责人说。



此次清新福建旅游推介会系阿斯塔纳世博会中国馆"福建日"主题活动之一，目的在于演绎和展示福建的绿色文明和传统文化，开展国际间的经贸、文化和旅游合作交流活动，充分发挥福建在建设绿色丝绸之路经济带中的积极作用。







为期3个月的阿斯塔纳世博会，以"未来的能源"为主题，这是首次由中亚国家举办的世博会。赴哈参会福建的代表团由福建省贸促会会长陈震带队，通过举办"福建活动日"的形式参与中国馆的系列活动，向世界展示福建在新能源的利用、保护与开发方面的成就和发展前景。

陈震表示，哈萨克斯坦是历史上丝绸之路的必经之地，也是 "丝绸之路经济带"的首倡之地，福建则是古代"海上丝绸之路"起点和"21世纪海上丝绸之路核心区"，二者各有所长，相得益彰。在"一带一路"的伟大战略下，借本次世博会的契机，充分发挥二地资源优势，实现资源互补，并积极推进交流与合作，互利共赢。