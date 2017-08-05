"清新福建"走进哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/8月5日 - 8月4日，以"海丝起点•清新福建"为主题的福建旅游专场推荐会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的北京大厦举行。来自福建旅游界的代表、哈萨克斯坦旅游局、阿斯塔纳旅游局、哈萨克斯坦旅游协会、当地旅行商、中国驻哈萨克斯坦使馆官员、华人社团代表的侨团代表、侨领，以及当地媒体记者近180人参加了本次活动。

推介会上，福建代表团与哈萨克斯坦旅游界有关代表进行了深入的交流。福建省旅游发展委员会市场开发处负责人向在座嘉宾介绍了福建的旅游资源。他表示，福建生态优势明显，旅游资源丰富，拥有"世界茶乡、神奇土楼、绿色生态、梦幻海洋、庙宇朝圣、海丝起点、台湾元素、温泉养生、多元文化"等9大独特元素，同时这也是福建旅游走向世界的9大国际卖点。"欢迎更多的哈萨克斯坦人民来中国福建旅游，感受和体验清新福建之美。"他说。





此外，现场还演绎了歌曲《鼓浪屿之波》、沙画表演《山水之约•清新福建》等独具福建旅游文化特色的文艺节目，展现了清新福建的魅力与风采，精彩的表演赢得了现场观众的阵阵掌声。



值得一提的是，此次活动还邀来了一位特殊的嘉宾，他是哈萨克斯坦小伙子阿博特。他向大家展示了一个视频短片，倾情讲述了 "我和福建有个约会"的感人故事，唯美的画面，走心的语言，真挚的情感，让在座观众尤其是哈方的嘉宾深刻感觉到福建的旖旎山水风光及厚重的历史文化，无不心生向往之情。







作为本届世博会的主题活动之一，"福建周"活动于8月3日在世博园中国馆启动，主题为"能动八闽•绿色福建"，进行全方位、多角度地宣传和展示福建生态、清新的形象。活动期间，福建省旅游发展委员会还举办了"海丝起点•清新福建"专场旅游推荐会，对绿色福建、生态福建进行了生动的阐释，并向全世界发出了来"感受福建生活的艺术"盛情邀请。



福建森林覆盖率高达65.95%，连续40年位居中国大陆第一。目前，全省拥有4处世界遗产，2处世界级地质公园，9处5A级景区，旅游资源十分丰富。



