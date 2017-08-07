人民日报海外版：贸易战将殃及全球 不应成中美之选

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 中国官方媒体《人民日报》海外版日前刊文表示，一旦美国单方面发起贸易战，中国就不可避免地会根据具体情况作出回应，而这很可能会在全球范围内形成多米诺骨牌效应。届时，不仅中美两国经贸深受其害，全球经济也将遭殃。

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近日，一则从美国媒体传出的消息开始在全球范围"蔓延"：美国政府计划采用"301条款"对中国知识产权保护以及不公平贸易采取一些措施。受此影响，国际社会关于美国可能发起贸易战的担忧持续升温。那么，中美会否开打贸易战？一旦爆发贸易战影响几何？专家指出，无论如何，贸易战都不应成为中美的选择。事实上，一旦美国单方面发起贸易战，中国就不可避免地会根据具体情况作出回应，而这很可能会在全球范围内形成多米诺骨牌效应。届时，不仅中美两国经贸深受其害，全球经济也将遭殃。

贸易失衡症结不在中国

关于中美贸易，逆差问题一直是美方关注的焦点。"特朗普对包括中国在内的几乎所有贸易伙伴的重点诉求之一就是要削减美国的逆差，追求贸易平衡。但应看到，美国对中国贸易逆差其实不是中国对于增加美国进口不积极，客观上讲，问题的症结不在于中国，而在于美国。它是全球价值链和供应链的问题，而特朗普还是国与国之间要平衡的19世纪思想。"中国与全球化智库高级研究员何伟文说。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英对本报记者分析指出，考量中美贸易失衡问题，必须充分考虑全球化下的分工与产业发展。相较于美国，中国仍处在全球价值链的中下游，其出口到美国的产品，有很多是日本、韩国甚至是美国的投入品到中国加工以后再返销到美国的，如果剔除这些，中美贸易逆差大概将减少一半。此外，由于中美统计的差异，美方统计对华的贸易逆差扩大了很多。而且，当前所说的中美贸易逆差数额中，并没有考虑美国对中国服务贸易的大量顺差。

"事实上，美国不仅对中国出现巨额的逆差，它对全球许多经济体都有逆差。而出现逆差的根本原因，是美国的低储蓄率和高消费率造成的。"国务院发展研究中心副主任隆国强表示，此外，美方通过大量进口源自中国的低成本的劳动密集型产品，特别是消费品，应该说极大地降低了美国消费者的消费成本，且有助于美国在宏观上抑制通货膨胀。所以无论从微观层面还是宏观层面上，美方都是大大受益的。

打贸易战或将殃及全球

"解决中美贸易逆差问题，寄希望于贸易战肯定是行不通的。事实上，贸易战也不可能让美国称心如意地得到其想要的结果，因为一旦美国发起贸易战，中国将不可避免地就具体情况作出回应，到时势必会两败俱伤，这不仅会危害中美经贸关系的发展，也会给全球经济带来不可预知的负面影响。"陈凤英说。

世界贸易组织总干事阿泽维多近日也指出，贸易保护政策的存在，导致目前有爆发贸易战的风险。一旦有国家采取单方面举措，其他国家就会回应，会形成多米诺骨牌效应。

值得注意的是，近期国际社会已经开始对可能爆发贸易战表示不安。《澳大利亚人报》网站8月3日刊文称，特朗普政府用贸易战来威胁中国，对澳大利亚来说是一个"坏消息"。报道认为，这个消息"令人意外"，如果美国真的决定要对中国发起贸易战，不论对于澳大利亚经济还是澳元都不是好事。

日经中文网日前相关报道也对此表示担忧，在全球经济中，如果国内生产总值排名第一的美国与排名第二的中国之间贸易摩擦加剧，还可能严重影响周边的贸易对象国。特朗普政府也在讨论对钢铁实施新的进口限制，不仅是中国，日本和欧洲等很多国家都可能成为提高关税的对象。各国正在讨论对抗措施，保护主义浪潮可能会在全球范围骤然加剧。

对话磋商仍是最好办法

需要指出的是，在中美经贸关系发展这一问题上，中国的态度一直是明确的。商务部新闻发言人高峰近日指出，我们始终认为，中美经贸关系是中美双边关系的压舱石和推进器，是你中有我、我中有你、互利共赢的，合则两利，斗则俱伤。作为世界上最大的两个经济体和贸易国，我们愿意同美方携手合作，共同推动中美经贸关系健康发展，从而为全球经济的复苏再次注入强大的推动力。

"当然，在中美经贸关系发展过程中，的确还存在不少结构性问题，但解决这些问题需要的是理性举措，而非急功近利、极端性的做法。鉴于中美贸易失衡等问题的复杂性与艰巨性，想要立即解决这一问题是不现实的。但通过对话磋商、加强合作，中长期这些问题是可以解决的。"陈凤英说。

商务部指出，过去3个月中，中美双方积极推动"百日计划"，取得重要进展，成功举行首轮全面经济对话，确立了中美经济合作的正确方向。我们坚持把合作共赢作为发展双边经贸关系的基本原则，把对话磋商作为解决分歧的基本方法，把保持重大经济政策沟通作为对话合作的基本方式。我们明确了将开展经济合作一年计划的方向，争取实现早期收获。目前，双方团队正在为此而积极地努力，我们希望这种良好的合作势头能够继续保持下去。



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