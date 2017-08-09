巴林国王确认出席阿斯塔纳伊合组织科学技术大会

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 - 据外交部消息，哈萨克斯坦共和国总统特使、外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒迪诺夫日前对巴林王国进行了访问。

访问期间，特使受到了巴林国王哈迈德•本•伊萨•阿勒哈利法的接见。



在同巴林国王的会谈中，卡玛勒迪诺夫向国王转达了纳扎尔巴耶夫总统的问候，并代表总统诚挚邀请巴林国王出席将于今年9月10-11日期间，在我国首都阿斯塔纳举行的首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会。



值得一提的是，举行伊斯兰合作组织科学与技术峰会的建议，是纳扎尔巴耶夫总统与2016年4月在伊斯坦布尔第十三届伊合组织峰会上提出的。



旨在凝聚伊斯兰知识界共识，共同促进伊斯兰世界科学与技术发展的阿斯塔纳大会，除邀请伊合组织所有成员国（55个国家）外，也邀请了其他非成员国和国际组织的代表参会。





大会参会代表届时还将出席9月10日举行的2017阿斯塔纳世博会闭幕仪式。



巴林国王诚挚感谢纳扎尔巴耶夫总统的盛情邀请，并强调这一大会必将为伊斯兰世界的发展发挥重要的作用。



他还高度评价了纳扎尔巴耶夫总统在国际政治舞台上的影响力。



国王表示他将出席这一峰会。



会谈中，双方就进一步加深哈萨克斯坦与巴林王国之间各领域关系的发展，尤其是经济贸易合作等问题进行了讨论。



双方还就两国在国际组织当中，尤其是在伊斯兰合作组织中的关系发展深入交换了意见。



此外，卡玛勒迪诺夫还同巴林外交大臣谢伊赫哈利德•本•艾哈迈德•阿勒哈利法及教育大臣马吉德•本•阿里•纳依米举行了会谈。





【编译：木合塔尔·木拉提】