哈萨克斯坦女星们的孕期美照（图集）

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 - 在过去，哈萨克女性在孕期很少抛头露面，更别提拍下孕期时的照片并同他人分享。但随着时代的发展，人们的观点发生了许多变化。

借助日新月异的科技产品，越来越多的女性渴望将自己人生中重要的经历以影像形式保存下来，并越来越乐意与他人分享自己的快乐。



在这方面，那些女星们更是潮流的引领者。



哈萨克斯坦媒体Stan.kz收集了一些哈萨克斯坦女明星们在孕期分享的美图，通过这些照片，人们可以一睹这些明星们在"准妈妈"期的状态与心情。



1、阿莎·玛泰

















著名节目主持人、演员阿莎•玛泰与丈夫阿尔曼•阔恩尔巴耶夫去年秋天诞下了一个女儿。虽然在怀孕期间分享了许多孕期的美照，但阿莎至今仍未公开过女儿阿斯勒姆的照片。



2、阿依达娜•梅德诺娃







最近，演员阿依达娜•梅德诺娃生下了自己的第二个宝宝。实际上，人们在此之前甚至并不知道阿依达娜已经怀孕的消息。



3、阿莉娅•特列巴黎索娃













因《无畏一千勇士》女主一角而走红的演员阿莉娅•特列巴黎索娃有一个可爱的女儿。



4、阿依努尔•伊利亚索娃









拍下露出肚皮的孕期照片，正在成为一种新潮的做法，并广受模仿。而在哈萨克斯坦，演员阿依努尔•伊利亚索娃便是这一潮流的引领者之一。这位演员如今有一个女儿。



5、迪亚娜•莎拉珀娃







歌手迪亚娜•莎拉珀娃试图通过这些照片，向人们展示一个母亲的幸福时刻。她有一个儿子和一个女儿。



6、阿克博塔•赛伊特马哈姆别特









嫁给了著名喜剧演员达吾然•阿依达尔库洛夫的歌手阿克博塔•赛伊特马哈姆别特将自己怀孕的消息瞒了很久，但在意识到公众的八卦之心难以杜绝之后，歌手开始大方的分享自己的孕期照片。如今她已经是一个男孩儿的妈妈了。



7、拉诺•沃玛洛娃













演员、主持人拉诺•沃玛洛娃的孕期照片。她的儿子十分健康可爱。



8、达莉亚•亚历山德罗娃





达莉亚•亚历山德罗娃也分享过露出肚皮的孕期照片。



【编译：木合塔尔·木拉提】