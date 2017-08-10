史诗片《托米莉斯女王》全国范围演员试镜工作正在开展当中

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 - 哈萨克电影公司日前正式启动了两部大制作电影的新一轮演员试镜工作。

据哈萨克电影公司消息，该公司今年的两部大制作电影：传记电影《总统之路--和平的脐带》与史诗片《托米莉斯女王》的演员试镜工作均已同时启动。



消息称，本轮演员试镜将在我国南部和西部地区多个城市开展，凡年满16周岁的哈萨克斯坦公民均可报名参与。



据了解，这两部影片的第一轮演员试镜工作，是于今年6月启动的。



两部影片均根据哈萨克斯坦文化和体育部的要求，由哈萨克电影公司及Sataifilm电影公司联合出品。



两部影片均由知名导演阿罕•萨塔耶夫执导。



首轮全国性演员试镜已在哈萨克斯坦东部城市，如塞梅、巴甫洛达尔、奥斯卡曼等地举行，近期将在以下城市举办试镜活动：



库斯塔奈市 - 8月14-15日，州立沃玛洛夫哈萨克戏剧院（塔兰大街144号）；



阿克托别市 - 8月17-18日， 阿克塔诺夫哈萨克戏剧院（阿克塔诺夫大街52号）；



奥拉尔市 - 8月20-21日，西哈州哈萨克戏剧院（友谊大道185号）；



阿特劳市 - 8月23-24日，阿特劳州爱乐协会（沃帖米索夫大街115号）；



阿克套市 - 8月26-27日，曼格斯套州爱乐协会（第五小区30号）；



克孜勒奥尔达市 - 8月29-30日，文化中心（卡兹别克毕大街21号）；



塔拉兹市 -9月1-2日，江布尔州戏剧院（阿拜大道115号）；



奇姆肯特市 - 9月4-5日及6日，州立哈萨克戏剧院（"努尔萨特"小区，阿斯塔纳大道）。



有戏剧及电影表演经验者优先。



【编译：木合塔尔·木拉提】