白俄罗斯总理近期将对我国进行国事访问

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 -- 据白俄罗斯通讯社消息，白俄罗斯总理安德烈•科比亚科夫将于8月12-14日期对哈萨克斯坦进行工作访问。

据总理秘书弗拉季斯拉夫•瑟切维奇透露，13日，白俄罗斯总理将在阿斯塔纳与我国总理萨金塔耶夫举行会谈。期间，双方将就哈白两国双边合作的重要问题进行讨论，并就两国在欧亚一体化框架下的合作交换意见。另外，两国领导人还将参加"Made in Belarus•Astana"展览和哈萨克斯塔-白俄罗斯商业论坛。



根据行程计划，科比亚科夫对我国进行访问期间，还将出席2017阿斯塔纳世博会白俄罗斯国家馆日活动。



据悉，科比亚科夫14日将出席欧亚经济联盟政府间理事会会议，会上一共将讨论13个问题。各国总理将在会上，听取欧亚经济联盟数字化进程相关工作的报告。



欧亚经济联盟框架下对货物监控机制协议的讨论，将是此次会议的重点议题之一。另外，会议将就欧亚经济联盟一体化进程及成员国工作人员养老金问题等进行协商。



据了解，本次会议还计划就建立统一电力市场、实施简化交通政策问题以及简化欧亚经济联盟与其他国际合作者之间的贸易体制等进行讨论。



会后，各成员国总理将参观2017阿斯塔纳世博会欧亚经济联盟成员国国家馆。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】