迪玛希半年来都收获了哪些荣誉？

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 -- 在参加中国《歌手2017》音乐竞技节目之后，哈萨克斯坦青年歌手迪玛希可谓星运亨通，一时间红遍中国，名扬欧美。

哈萨克斯坦综合信息网站NUR.KZ总结了歌手这半年的收获，并表示在不到半年的时间里，这位年轻的歌手收获的荣誉之多创下了一个纪录。



2017年3月27日，中国上海，迪玛希荣获"亚洲人气歌手"奖；





4月4日，迪玛希赢得《歌手2017》第二名；



4月9日，中国深圳，音乐风云榜年度盛典，迪玛希获得"最受关注海外艺人"奖；



5月25日，中国北京，OK!唱吧风格音乐大赏，迪玛希获"年度最知名歌手"奖；



7月19日，中国广州，2017亚洲金曲大赏，迪玛希获"海外最受欢迎歌手"；





7月20日，中国深圳，MTV全球华语音乐盛典，迪玛希获"最佳海外人气歌手"；



2017年3月3日，哈萨克斯坦阿斯塔纳，迪玛希获得首任总统-民族领袖基金奖学金；



2017年4月26日，哈萨克斯坦阿斯塔纳，迪玛希获得哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的接见，并领受总统的祝福"巴塔"；





此外，迪玛希今年还受邀出席法国加纳电影节相关活动，与拉拉•法比安等欧美顶尖艺人同台演出。



值得一提的是，就在几天前，即8月9日，迪玛希受邀在中国香港出席有着"华语歌坛的格莱美"之称的"华语金曲奖"，与众多优秀的华语歌手同台亮相，并斩获"2017我最喜爱的男歌手"奖项。





【编译：木合塔尔·木拉提】