亚洲柔道冠军：哈萨克传统摔跤应设立女子组

哈通社/阿斯塔纳/8月12日 - "哈萨克斯坦之虎"哈萨克传统式摔跤大赛应该考虑加入女子组的项目。

日前在接受《七河》报专访时，不久前于比什凯克柔道亚锦赛上夺得柔道项目亚洲冠军卡米拉•贝尔勒卡什提出了这个建议。



专访中，这位年轻的运动员回顾了自己选择体育事业的经历和期间所遇到的挫折和阻力。



"母亲对我选择摔跤很不认同。‘你是女孩子，应该去跳舞，或者学习冬不拉'，她说。我确实参加了冬不拉培训，在乐团当中，但没有学到什么。最终在父亲的坚持下，2011年我开始参加摔跤训练，当时我11岁。"她说。



卡米拉表示，除了柔道以外，她对其他的摔跤项目都有涉猎，尤其对俄罗斯柔术--桑博很感兴趣，但因为规则不同，教练不允许她参加相关的赛事。



"实际上，如果‘哈萨克斯坦之虎'哈萨克传统摔跤大赛能够允许女性运动员参赛，我肯定会是首批报名的运动员之一。毕竟，哈萨克传统摔跤是我们的民族运动项目，能够在它的比赛场上战斗是我的荣幸。我认为，哈萨克摔跤有必要设立女子组的项目。"卡米拉说。



《七河》报对亚洲冠军的这一观点表示了认可，并认为这样的建议应该得到"哈萨克斯坦之虎"哈萨克传统摔跤大赛主办方的重视。



【编译：木合塔尔·木拉提】