我国公布百大圣地名单

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 -- 16日，"神圣的哈萨克斯坦"科研中心公布了总统纳扎尔巴耶夫在署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》中提到的关于"哈萨克斯坦圣地地理"项目的百大名单。

据了解，该名单筛选经过区域委员会、研究人员和历史学家之间进行讨论之后选出。其中包括哈萨克斯坦的自然景观、考古遗迹、地标建筑、宗教建筑、历史人文古迹以及重大政治性事件发生地等都将纳入名单评选范围。



"重点保护的自然景观"名单中有汗腾格里峰、阿勒泰山脉别卢哈山等9个圣地。



"考古遗迹和地标建筑"名单中有波佐克古城、波然勒代萨克城墙等11个圣地。



"中世纪古城和哈萨克汗国首都"名单中有霍伊勒克城、詹肯特城（5-15世纪）等13个圣地。



"宗教建筑"名单中有霍贾•艾哈迈德•亚萨维陵墓区、阿热斯坦巴布陵墓等32个圣地。



"历史人文古迹"名单中有霍布兰德英雄纪念馆、叶斯穆汗陵墓、阿布莱汗广场等20个圣地。



"政治与历史事件起源地"名单中有唐巴勒大峡谷等15个圣地。



据了解，"神圣的哈萨克斯坦"科研中心研究人员在阿拉木图、阿克莫拉州、曼格斯套州、卡拉干达州、库斯塔奈州、东哈州、南哈州、克孜勒奥尔达州进行研究工作，选出了100个国家级圣地以及500个地区圣地。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】