我国学者批评美国退出巴黎协定之举：毫无必要

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 - 美国退出巴黎气候协定是一个毫无必要的选择，该协议框架下的问题本应通过共同协商来解决。

在8月21日于阿斯塔纳召开的能源问题论坛上，KAZENERGY协会副会长乌扎克拜•卡拉巴林作出上述表态。



乌扎克拜•卡拉巴林认为，巴黎协定对全球能源未来的重要性应该受到所有参与协议拟定国家的重视。



"美国选择退出协定不会对协定造成严重的破坏，但终归是一个毫无必要的选择。"他说。



他指出，国际能源的可持续发展与巴黎协定的准确落实，是一个复杂且受到多元要素影响的进程。



乌扎克拜•卡拉巴林表示，巴黎协定的落实，需要系统的、长期的、有效的技术、政治和舆论支持，国际社会必须在这一问题上团结一致。



卡拉巴林还指出，根据国际能源署的数据显示，全球能源领域投资在2016年总计为1.7万亿美元，相比2015年下降12%。



他表示，石油和天然气领域最先出现了投资减缓的现象。即便在完成巴黎气候协定最低标准目标的前提下，至2040年为满足全球能源需求仍需至少44万亿美元的投资。



Kazenergy协会成立于2005年11月2日，是独立的、自愿的、非商业性的法人联盟，旨在为哈萨克斯坦共和国燃料和能源行业的动态和稳定发展创造有利条件。



【编译：木合塔尔·木拉提】