纳扎尔巴耶夫：良好的道路是发展旅游业的前提

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 - 哈萨克斯坦哈巴尔电视台21日晚播出了对哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的专访。

在专访中，纳扎尔巴耶夫总统表示，其《面向未来的计划：精神文明的复兴》一文发表后，在国内受到了舆论的热烈支持，各地以陆续开展了许多工作，效果也令人满意。



总统指出，为实现精神文明的复兴，需要对国家历史的方方面面进行更加细致的研究，通过历史、文化根源的探寻，激发国民的爱国主义情怀，树立良好的历史观、国家馆和民族观。



总统还在采访中谈到了哈萨克文字拉丁化改革的问题，并指出，将尽快完成哈萨克文拉丁字母规范标准的统一制定。此外，还将不断推动将国内外优秀教材翻译为哈萨克文并出版发行的相关计划。



欧亚联盟一体化与"新丝绸之路"



访谈当中，纳扎尔巴耶夫总统还就哈萨克斯坦在欧亚经济联盟一体化进程，以及中国的"丝绸之路"计划框架下所能获得的利益进行了分析。



总统强调，当今世界各国之间的联系正变得愈发紧密，开展经贸合作，实现物流互通，减少贸易成本，促进商业发展，对哈萨克斯坦国家利益有利无害。



总统指出，在这一方向上，通过加强欧亚经济联盟在经贸领域的一体化，同时实现同中国"丝绸之路经济带"战略的对接，哈萨克斯坦将成为沟通欧亚的桥梁和纽带，其背后的经济、政治收益是巨大的。



良好的道路--旅游业发展的前提



纳扎尔巴耶夫总统在访谈中表示，独立初期，我国首要的任务是恢复人民的生活水平，发展经济和重建工业体系。



独立25年来，我国实现了跨越式的发展，人民生活水平日益提升，国际形象亦大幅度提高，因此，旅游业等产业的发展也逐步提上了日程。



纳扎尔巴耶夫总统指出旅游业占全球经济的10%，这是一个不可忽视的数字，但在哈萨克斯坦，旅游业的产业规模依然很小。因此，在"光明大道"经济计划中，道路基础设施建设的一个重要目的，就是为旅游产业的发展提供便利。



总统表示，我国各地都有着足以和布拉拜风景区媲美的景点，今后这些景点之间将建立起高质量的公路，为国内外游客提供方便的出行条件。



纳扎尔巴耶夫总统还指出，根据计划，至2025年，我国旅游产业将占经济总量的8%。



"先经济，后政治"是正确的抉择



在专访当中，纳扎尔巴耶夫总统谈及总统制制度时表示，自独立至今，哈萨克斯坦共和国的总统制制度，在宪法框架下很好的完成了其职责。



"至今年，我国宪法颁布已有22年的时间。作为国家的根本大法，宪法也根据时代的需要，经历过几次修订。当然这一切都是在保障民主制度与法治的前提下进行的。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调，总统制确保了国家自独立至今的稳定，而"先经济，后政治"的发展模式，实现了国民经济的迅速复苏，帮助哈萨克斯坦快速的摆脱了解体后的动荡环境，是一个十分正确的选择。



"强有力的总统制度维护了独立初期哈萨克斯坦的利益，保障了国家的稳定和人民的各项权利和自由。而今天，哈萨克斯坦的发展相比许多亚洲和东欧国家而言，属于前列。目前我们也针对总统制度进行了新的改革，将原属于总统的35项权限赋予了议会与政府。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调，我国始终将在宪法框架下，推进国家各项工作的不断发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】