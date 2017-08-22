哈萨克斯坦在欧亚经济联盟框架下向吉尔吉斯提供首笔援助金

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 - 哈萨克斯坦22日向吉尔吉斯拨付了首笔技术援助金，总额4100万美元。

据悉，在当天于吉尔吉斯乔尔蓬阿塔举行的"2017-伊塞克湖"第四届经济论坛及随后由哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔•马明与吉尔吉斯副总理奥列格•潘克拉托夫共同出席的欧亚经济委员会会议上，哈萨克斯坦财政部副部长哈纳特•巴耶德洛夫与吉尔吉斯经济部副部长阿勒玛兹•萨兹巴科夫共同签署了有关技术援助项目清单的协议。







根据2016年12月哈萨克斯坦与吉尔吉斯于俄罗斯圣彼得堡欧亚经济联盟成员国首脑会议期间签署政府间协议，为促进吉尔吉斯更快的融入到经济一体化进程，哈萨克斯坦将为吉尔吉斯提供1亿美元的援助金。



而在22日的援助清单得到签署后，首批4100万美元援助金将拨付给吉尔吉斯。



据了解，这一援助将主要用于落实吉尔吉斯加入欧亚经济联盟《路线图》中确立的相关事项，其中包括依照欧亚经济联盟统一海关标准更新吉尔吉斯海关基础设施，以及推动吉尔吉斯卫生、兽医、植物检疫体系与欧亚经济联盟相关部门标准的衔接等。



【编译：木合塔尔·木拉提】