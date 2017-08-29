总统会见美国能源部副部长

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统28日在总统府会见了到访的美国能源部副部长丹•布鲁伊内特。

会谈中，总统向美国客人此次来访并参加2017世博会相关活动表示感谢。



纳扎尔巴耶夫表示，建交25年来，哈美两国间已经建立了相互信任的外交关系。



"25年来，两国实现了政治互信，外交关系始终保持着友好发展。目前在能源和外交领域两关均签署了相关协议，并共同努力推进核能非武器化进程。在国际重要问题上，哈萨克斯坦与美国立场一致。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还强调称，哈萨克斯坦与美国在经济领域的合作取得了巨大的成就，哈方愿意继续加深在这一领域同美方的友好合作。



总统称，目前在哈开展业务的美国企业超过500多家，其中包括在哈投资超过400亿美元的大型石油企业。



丹•布鲁伊内特代表美国总统唐纳德•特朗普，向纳扎尔巴耶夫总统就2017世博会的成功举办表示衷心的祝贺。



他表示，美方愿意同哈方共同开展包括能源在内的各领域深入合作，美国也是种坚定支持哈萨克斯坦加入世贸组织和经合组织。



此外，他还高度评价了哈萨克斯坦在改善营商环境方面的努力。



【编译：木合塔尔·木拉提】