能源部部长：哈萨克斯坦与美国有望在和平利用核能领域展开合作

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 -- 哈萨克斯坦和美国有望在和平利用核能领域不断加强合作。

28日，在同美国能源部副部长丹•布鲁伊内特的会谈结束后，哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫作出上述表示。



波兹姆巴耶夫表示，美国对我国的高度关注度，源于两国双边合作关系历史性特征。其中，能源合作领域联合工作委员会在双方的合作中有着重要的地位。在此，我们计划将委员会工作发展至能源对话关系，这将为两国合作关系带来新的高度。



会谈中，双方还就两国该领域发展前景进行了讨论。



"哈萨克斯坦和美国有望在和平利用核能领域展开合作。会议中就气候变化问题达成了共识。另外，双方还就减少温室气体排放带来的影响、经济发展和能源领域安全问题进行了讨论。能源对话将围绕和平利用核能领域、减少二氧化碳排放、能源系统稳定性、扩大能源市场以及禁止核武器等话题进行。"波兹姆巴耶夫说。



据了解，美方邀请波兹姆巴耶夫访问美国，正式启动美哈战略能源对话。双方计划制定2018年以及未来扩大合作的工作计划。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】