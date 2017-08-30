纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦是国际原子能机构可靠的合作伙伴

哈通社/阿斯塔纳/8月30日 -- 纳扎尔巴耶夫总统29日在阿斯塔纳出席国际低浓缩铀银行启动仪式时表示，哈萨克斯坦是国际原子能机构（IAEA）可靠的合作伙伴。

总统强调，哈萨克斯坦放弃世界第四大核武器国家地位，为全球核不扩散进程作出了重要贡献。

"哈萨克斯坦成为了联合国唯一以和平方式使用核能的国际组织 - 国际原子能机构可靠的合作伙伴。我们同IAEA联合建立国际低浓缩铀银行的同时，为进一步加强核武器不扩散进程作出了贡献，并建立了安全运送核燃料的独特机制。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫指出，IAEA将全面负责国际低浓缩铀银行的运营。

"就在刚刚我们见证了我国同国际原子能机构建立的低浓缩铀银行启动仪式。1991年8月29日，根据我的命令，全球最大塞米核试验场正式关闭。49年内，哈萨克斯坦人口最密集的地区共进行了550多次核试验，约有150万人受到了影响。目前，该区域第三代后代也还在受当时核试验的影响。"总统说。



国际原子能机构总干事天野之弥高度评价了哈萨克斯坦为全球和平和核武器不扩散进程作出的重要贡献，并就在哈境内建立国际低浓缩铀银行表示感谢。



【编译：小穆】