纳扎尔巴耶娃：我国女性为社会发展做出了巨大贡献

哈通社/阿斯塔纳/8月30日 - 哈萨克斯坦女性有能力在政治、商业和教育领域取得辉煌的成就。

在8月30日于首都阿斯塔纳举行的以《女性企业家发展之路上的新可能性》为主题的国际商务论坛上，出席活动并发表演讲的哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员达丽哈•纳扎尔巴耶娃作出上述表示。



纳扎尔巴耶娃在讲话中强调称，她十分支持女企业家们经常性的参与此类国际性会晤。她表示，在当今的哈萨克斯坦，女性拥有足够的条件，可以再政治、经济和教育领域发挥自身的才干，实现个人抱负。



"在这样的会议上，我们可以清楚的看到哈萨克斯坦杰出女性们坚韧的性格特征与独特的个人魅力。我敢说，哈萨克斯坦女企业家协会将全国最杰出、最具才华和最有魅力的女性们，收罗在了羽翼之下。让我们像拳头一样凝聚在一起，共同为未来的事业奋斗。我们生活在一个特殊的时代，生活在一个自由的国家。我们女性，是高素质的哈萨克斯坦社会的一个重要组成部分。我们当中的任何一个人，都有能力在政治、商业和教育领域取得辉煌的成就。"纳扎尔巴耶娃说。



纳扎尔巴耶娃还指出，我国女性在社会的各个领域都取得了卓越的成就，如果没有女性，我国教育和卫生领域将难以为继，女性在经济领域更是占据了半壁江山，哈萨克斯坦国内生产总值的40%由女性贡献。



【编译：木合塔尔·木拉提】