纳扎尔巴耶夫总统同美国总统特朗普通电话

哈通社/阿斯塔纳/9月2日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统1日应邀同美国总统唐纳德•特朗普举行电话会谈。

通话中，美国总统特朗普向纳扎尔巴耶夫总统就哈萨克斯坦成功举办2017阿斯塔纳世博会表示祝贺，并高度评价了美国代表团在世博会期间的相关活动。



纳扎尔巴耶夫总统则就美国德克萨斯州灾情表示关注与慰问，并祝愿当地尽快恢复正常，祝福伤者早日恢复健康。



双方一致表示，在今年5月于利雅得举行的伊斯兰--美国峰会期间的会面，对两国关系发展具有重要意义。



纳扎尔巴耶夫总统告知特朗普总统，伊斯兰合作组织科学技术峰会将于今年9月10-11日在阿斯塔纳举行。



双方在通话中还就哈美两国关系及未来发展趋势和方向等进行了讨论，并就加深两国在经贸领域的合作深入交换了意见。



两国总统就共同关心的国际和地区问题进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫总统在通话中强调了8月29日国际低浓缩铀银行正式启动的重要性。



美方高度评价了哈萨克斯坦在俄美两国政治对话中的重要作用。



特朗普总统邀请纳扎尔巴耶夫总统在合适的时候访问美国。



会谈最后，双方均表示将继续支持旨在促进双方共同利益的持续对话。



【编译：木合塔尔·木拉提】