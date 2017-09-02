俄罗斯国家原子能拟进军印度风电市场

哈通社/阿斯塔纳/9月2日 -- 据印度商业日报Mint报道,俄罗斯国家原子能公司Rosatom计划投资印度风力涡轮机制造商Inox风电。

今年年初,Rosatom宣布荷兰Lagerwey已签署协议把风力涡轮机技术授权子公司OTEK。据消息称,OTEK希望在俄罗斯制造风力涡轮机,也在印度风电制造市场占据一席之地,并控制供应链。



Inox风电生产叶片、圆筒式架塔、轮毂、短舱等。当前的叶片的生产能力维持在1600兆瓦。公司投资者关系负责人Atul Soni于8月初表示,随着较少资本支出,公司将能够解除当前短舱及轮毂1100兆瓦的产能瓶颈。架塔产量也将以最少投资得到提升。



截止2018年3月31日的财年一季度,Inox收益从43.5亿卢比(约合人民币4.52亿元)跌至10.6亿卢比(约合人民币1.1亿元),并且从一年前的1.182亿卢比(约合人民币1229万元)净利转为3.9亿卢比(约合人民币4056万元)的税后亏损。由于印度风电市场从上网电价补贴机制过渡到风电合同拍卖制度,市场出现暂时衰退,因此公司的业绩表现也受到影响。



Inox预计,市场将于今年四季度趋向正常化。2018/19财年将是风电行业强劲增长阶段的开始。



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