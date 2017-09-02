乌克兰同欧盟联系国协定正式生效

哈通社/阿斯塔纳/9月2日 -- 据新华社报道，经过多年谈判，乌克兰同欧盟联系国协定１日起正式生效。乌克兰总统波罗申科说，该协定生效，表明乌同欧盟一体化进程取得历史性突破。

波罗申科当天在乌第二大城市哈尔科夫视察时说，2016年1月乌同欧盟的自由贸易区协定生效，一年多来，乌对外经济关系发生了结构性变化，向欧盟出口额占乌总出口额的40%，进一步扩大同欧盟国家的经贸关系已成为不可逆转的趋势。而在过去，乌7成出口局限在独联体地区。

另据乌克兰驻欧盟代表处1日发布的公告，本次生效的联系国协定中包含了100余项新内容，乌同欧盟在国防、税收、边防和反恐等领域的合作将大大加强。根据双方协定，乌公民在欧盟国家移民、务工等方面将获得更多便利和保护。

分析人士认为，尽管联系国协定生效，但乌克兰成为欧盟正式成员的道路还很漫长，因为该协定的附加条款未赋予乌欧盟候选国地位，也不承诺未来给予乌这一地位。

欧盟与乌克兰于2014年3月和6月分别签署联系国协定的政治部分和经济部分。欧洲议会和乌克兰议会于同年９月同步批准协定，至今年7月，该协定获得了欧盟全部成员国议会的批准。

【编辑：木合塔尔·木拉提】