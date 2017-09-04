当《权力的游戏》遇到阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/9月4日 - 插画师哈纳特•努尔塔金日前通过剪纸画的形式，将哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳与正在热播中的美剧《权力的游戏》联系在了一起。

据悉，这组图片是插画师为哈萨克斯坦媒体Tengrinews.kz 制作的一个专题系列的部分创作。







丹尼莉斯•坦格利安与她的龙或许会对巴伊铁列克--"生命之树"观景塔青睐有加？







琼恩•雪诺的好友山姆威尔•塔利会喜欢阿斯塔纳的"彩球人"雕塑吗？







琼恩•雪诺会不会觉得，哈萨克斯坦石油天然气公司的总部大楼，看起来颇有点绝境长城的意思？







瑟曦•兰尼斯特和她巨大的保镖"生化魔山"应该会喜欢金光闪闪的"金帐大厦"吧！







丹尼莉斯•坦格利安在阿斯塔纳的和平和谐宫（很像她在弥林的金字塔吧）前玩了一把"牵手走世界"，只是不知道，她牵的是谁的手？是马王？还是什么都不懂的雪诺？







托蒙德会不会在阿斯塔纳歌剧院门口，向”美人“布蕾尼求婚呢？



电视剧《权力的游戏》根据著名学说家乔治•马丁的奇幻小说《冰与火之歌》改编而成，2011年开播至今已有7季，第8季预计将于2018年底或2019年上映。



【编译：木合塔尔·木拉提】