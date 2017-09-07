纳扎尔巴耶夫总统为吉布提总统颁发全球伊斯兰金融奖

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 - 2017年度全球伊斯兰金融奖被授予吉布提共和国总统伊斯梅尔•奥马尔•盖莱。

在6日于阿斯塔纳举行的颁奖仪式上，纳扎尔巴耶夫总统主持了颁奖仪式，并为盖莱颁奖。



纳扎尔巴耶夫总统在随后的讲话中表示，主持颁奖仪式是一份殊荣。



"伊斯兰金融是国际上正在蓬勃发展的现代金融交易模式之一，相关金融机构的资产总额当前已经超过2万亿美元，而2020年这一数据将突破3万亿。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统还强调了全球伊斯兰金融奖的重要性，并对这一重要奖项选择在即将主办首届伊斯兰合作组织科学峰会的哈萨克斯坦举办颁奖仪式表示感谢。



值得一提的是，本次全球伊斯兰金融奖颁奖仪式由伦敦Edbiz咨询公司主办，该公司位于伦敦，是间伊斯兰金融咨询公司。



在本届大奖颁奖仪式上，为表彰在区域伊斯兰金融发展过程中作出的贡献，哈萨克斯坦财政部部长巴赫特•苏力坦诺夫、鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫、俄罗斯联邦央行行长埃尔韦拉•纳比乌琳娜授予等三人获专项大奖。



此外，当天的颁奖仪式上，还颁发了"优秀银行"、"优秀伊斯兰银行"、"伊斯兰金融领域优秀产品"等50余奖项。



全球伊斯兰金融奖（Global Islamic Finance Awards，GIFA），是授予在全球及地区范围内为伊斯兰银行和金融体系作出卓越贡献的个人及组织的奖项。



纳扎尔巴耶夫总统2014年曾荣获该奖。



【编译：木合塔尔·木拉提】