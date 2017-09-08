哈通社/阿斯塔纳/9月8日 -- 8日，2017阿斯塔纳世博会俄罗斯国家馆日在首都世博园区拉开帷幕。

哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔•马明、俄罗斯副总理阿卡迪•德沃科维奇出席活动。



据马明介绍，115个国家以及22个国际组织在2017阿斯塔纳世博会上展示出了他们在可再生能源领域的所取得的成就。自世博会开幕3个月以来，举行了很多国际大型活动以及各国家国家馆日。



马明表示，俄罗斯是能源资源的世界大国。俄罗斯国家馆在2017阿斯塔纳世博会展示出了俄罗斯能源、科技领域强大的实力。俄罗斯是哈萨克斯坦近3年里最大的贸易合作伙伴，两国贸易协会就经贸、过境运输以及能源等领域正在开展各项合作项目。鉴于俄罗斯飞速发展的科研技术，哈萨克斯坦有意同俄罗斯就通讯和航空领域展开进一步合作。



马明还表示，希望哈萨克斯坦和俄罗斯两国人民传统友谊源远流长。



德沃科维奇高度评价了哈萨克斯坦举办本届世博会所取得的成就，并表示，哈萨克斯坦是独联体国家中第一个举办世博会的国家，来到这座年轻的城市感到很荣幸。



据了解，活动最后俄罗斯艺术家们为世博会参观者呈献了专场演出。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】