纳扎尔巴耶夫总统会见土耳其总统埃尔多安

哈通社/阿斯塔纳/9月9日 - 纳扎尔巴耶夫总统9日在总统府会见到访的土耳其总统埃尔多安。

正式的迎接仪式结束后，两国总统在总统府举行了会谈。



纳扎尔巴耶夫总统表示，自哈萨克斯坦独立以来，25年的时间哈萨克斯坦与土耳其之间的不曾有过争端和分歧。在埃尔多安总统上一次访问哈萨克斯坦时，两国就经贸合作和外交等领域达成了一系列协议。



总统还表示，在埃尔多安总统和俄罗斯总统普京的请求下，哈萨克斯坦在阿斯塔纳组织了有关叙利亚问题的和平会谈，其新一轮会谈将于9月14日举行。



土耳其总统埃尔多安则在会谈中高度评价了纳扎尔巴耶夫总统在解决地区政治争端当中的重要贡献。



埃尔多安表示，14日将举行的叙利亚问题和谈极为重要，或许将达成具有实际意义的结果。他坚信阿斯塔纳的成果将减轻日内瓦和谈的压力。



值得一提的是，土耳其总统埃尔多安8日下午阿斯塔纳时间17:00抵达阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场，哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯·哈斯姆别克、阿斯塔纳市第一副市长谢尔盖·霍洛申、土耳其驻哈大使涅夫扎特•吾彦科等在机场迎接。



【编译：木合塔尔·木拉提】