总统指伊斯兰国家应团结一致 并呼吁通过联合国解决缅甸暴行

哈通社/阿斯塔纳/9月10日 - 穆斯林群体之间的混乱冲突和教派分裂状况，正在被外部势力所利用。

在10日于阿斯塔纳举行的首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会上，主持大会并发表讲话的哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫作出这样的评价。



"感谢诸位接受我的邀请，来到伊斯兰世界不可分割的一部分--好客的哈萨克斯坦。"纳扎尔巴耶夫总统说。



在发言当中，总统指出，一段时间以来，伊斯兰世界令人遗憾的经历了许多极其艰难地考验。



纳扎尔巴耶夫总统称，全球性的极端组织愈发壮大，而伊斯兰国家首当其冲的成为了恐怖分子暴力的牺牲品与受害者。



他同时强调，国际舆论对穆斯林的敌意也在扩散，在西方社会，受"穆斯林恐惧症"影响，针对穆斯林群体的恶性犯罪事件频繁发生。



总统在讲话中谈及正在缅甸发生的惨剧，并呼吁各方停止暴力行为，在联合国框架下通过对话解决问题。



总统还指出，涵盖15亿人口的伊斯兰世界，如今令人遗憾的深陷相互纷争与对立的漩涡，外部势力利用伊斯兰国家之间的教派分歧和冲突牟取利益。



"这令我们在很多方面蒙受着损失。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统认为，伊斯兰世界需要着眼未来，将分歧留在身后。



【编译：木合塔尔·木拉提】